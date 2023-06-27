توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

التقى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى جمهورية الصين الشعبية بنظيره الصيني، وزير الصناعة وتكنولوجيات الاتصال Jin Zhuanglong ، بمدينة تايجين (Tianjin) ، حيث تم التطرق الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيات الاتصال والرقمنة كما تمّ استعراض إستراتيجيات البلدين في المجال والإنجازات المحققة وسبل تطويرها من خلال تدعيم التعاون المشترك.

وقد تمّ بهذه المناسبة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بحضور مصطفى عبيد، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس ببيكين وبحضور إطارات عن الجانبين.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين تونس والصين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين خاصة فيما يتعلق بـ:

- تطوير السياسات والتشريعات

- البنى التحتية الرقمية

- البحث والتجديد

- بناء القدرات وتكوين الموارد البشرية

- تطوير استعمالات التكنولوجيات الرقمية

- الأمن السيبرني وسلامة البيانات

- الاقتصاد الرقمي

- تبادل الخبراء والخبرات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاقات الديبلوماسية التونسية الصينية تحي السنة القادمة ستون سنة من التعاون وأن زيارة وزير تكنولوجيات الإتصال هي الأولى للحكومة التونسية إلى الصين بعد جائحة كورونا.

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