مذكرة تفاهم بين تونس و الهند لإحداث مركز مشترك للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات

وقّع كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي يوم أمس الأربعاء 22 جانفي 2020، مع جاي شانكر، وزير الشؤون الخارجية الهندي على مذكرة تفاهم لإحداث « المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس » .

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وضرورة الإعداد الجيّد للدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة التونسية الهندية، فضلا عن الاتفاق على تفعيل المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث العلمي والفلاحة.

كما شدد الجانبان على مواصلة التشاور لإنجاح « القمة الهندية الإفريقية القادمة المُزمع عقدها بنيو دلهي في سبتمبر 2020، وتطوير التعاون الثلاثي لإنجاز مشاريع مشتركة في الدول الإفريقية.

ونوّه الطرفان، بالنسق الإيجابي الذي شهدته العلاقات التونسية الهندية خلال السنوات الأخيرة، والتي تدعّمت من خلال تبادل زيارات كبار المسؤولين بالبلدين وانتظام انعقاد دورات اللجنة المشتركة.

كلمات البحث :الهند;تكنولوجيا المعلومات;تونس;مذكرة تفاهم