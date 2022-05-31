توقيع مذكرة تفاهم حول الاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء والانتخابات التشريعية بالخارج

تولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بمقر الهيئة، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التنسيق في مجال الاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء والانتخابات التشريعية لسنة 2022 بالخارج.

وأشاد فاروق بوعسكر بالمناسبة بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية خلال كل الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في إنجاح الاستفتاء الوطني والانتخابات التشريعية بالخارج وضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج.

من جهته، أكد عثمان الجرندي استعداد الوزارة التام لوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعدين الانتخابيين الهامين.

جدير بالذكر أن هذه المذكرة تضبط التزامات الطرفين بهدف الاعداد الجيد للموعدين الانتخابيين لسنة 2022، كما تنص على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة.

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