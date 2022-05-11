توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة الدّاخلية ومعهد الولايات المتّحدة للسّلام

أشرف يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، « الطاهــــر بوسعادة » رئيس الديوان نيابة عن وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » على حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومعهد الولايات المتحدة للسلام، في مجال التكوين وتعزيز القدرات بحضور ممثلين عن معهد الولايات المتحدة للسلام والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بتونس وعدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات الحوكمة والتصرف الحديث وفض النزاعات والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الحوار لبناء القدرات وتطوير قطاع الأمن وحقوق الإنسان وبناء السلام.

وأكد رئيس الديوان خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية هذا الحدث ودعم الوزارة لكل المبادرات الرامية إلى تكريس دولة القانون وإحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع المسار الإصلاحي الذي انتهجته الوزارة.

كما أكد ممثل المعهد المذكور من جهته على مواصلة دعمه لوزارة الداخلية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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