توقيع مذكّرة تفاهم حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومخطّط تنفيذها

تمّ صباح اليوم السبت ، بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال توقيع مذكرة تفاهم حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومخطط تنفيذها.

وقد تولى إمضاء المذكرة كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير وبحضور ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.

وتهدف هذه المذكرة أساسا إلى تركيز الإستراتيجية الوطنية لإستغلال البيانات المفتوحة وتركيز أنظمة الذكاء الإصطناعي من خلال:

• وضع الإطار التشريعي والقانوني المناسب لجمع البيانات وتصنيفها وإستغلالها.

• تنظيم الإطار الهيكلي والمؤسساتي في المجال والذي يتكون من المراصد والمراكز الإعلامية القطاعية التي ستزود بالبيانات والمعلومات.

• تحديد المشاريع الرقمية التي ستشمل جميع القطاعات على غرار الصحة، التعليم، الصناعة، البيئة والنقل….

وتساهم إستراتجية إستعمال البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي في تطوير القدرات الإستباقية لتفادي المشاكل والإستعداد لإيجاد الحلول.

كما تمكن من إتخاذ القرارات المناسبة والدقيقة في الحالات الطارئة ، إضافة إلى تطوير القدرات على القيام بعمليات محاكاة ناجعة للتخطيط المستقبلي في جميع المجالات.

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