توقيع منشور لتنفيذ برنامج تكويني تحت شعار « لا للعنف في الوسط المدرسي »

وقّع وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن آمال الحاج موسي صباح اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، منشورا مشتركا لتنفيذ برنامج تكوينيّ وتحسيسيّ تحت شعار « لا للعنف في الوسط المدرسي. »

ويهدف هذا البرنامج المشترك، الذي سيمتدّ تنفيذه من الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري إلى شهر ديسمبر 2023 إلى تكوين مكوّنين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل لحوالي 150 إطارا وطنيّا وجهويّا يتم تكليفهم بتكوين قرابة 1500 إطار تربوي بالمؤسسات التربوية، والذين يتولّون بدورهم تنشيط حصص توعوية في مجال التصدّي للعنف بالوسط المدرسي لفائدة قرابة 200 ألف تلميذ في كافة ولايات الجمهورية.

في السّياق ذاته، أكّد وزير التربية أنّ المنشور المشترك يهدف إلى القضاء على كل أشكال العنف ضدّ الأطفال في المدارس وذلك بالتنسيق المحكم بين الوزارتين من خلال تأمين الجانب التكويني وبعث مشاريع نموذجيّة في العديد من المدارس الابتدائيّة والإعداديّات.

وأضاف الوزير أنّ وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن وسائر الوزارات المعنيّة على إحداث المجلس الأعلى للتربية بقرار من السيّد رئيس الجمهوريّة وإنجاح الاستشارة الوطنيّة التي ستكون بوصلة تُوضّح الطريق نحو إصلاح تربويّ ينطلق من مرحلة ما قبل التّمدرس ليشمل بقية المراحل التعليميّة الأخرى.

ومن جانبها، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أنّ هذا المنشور المشترك أُنجز على ضوء إحصائيّات التقرير الوطني لوضع الطفولة 2020-2021 والتقارير السنّوية لمندوبي حماية الطفولة التي عكست ارتفاع منسوب العنف المُسلّط على الطفـل في الوسط المدرسي وأثره في المسار التربـوي للتلميذ.

وقد واكب إمضاء هذه الاتفاقية كلّ من سيلفيا شيراوكي، نائبة ممثل مكتب منظمة اليونيسيف بتونس، و محمود مفتاح، رئيس المنظمة التونسيّة للتربية والأسرة، وإطارات الوزارتين.

كلمات البحث :الوسط المدرسي;برنامج تحسيسيّ;منشور