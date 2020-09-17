توقيع وثيقة تمويل مشروع مساعـدة العائلات المعـوزة و محدودة الدخل

تمّ صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بمقر الوزارة توقيع وثيقة تمويل مشروع مساعـدة العائلات المعـوزة و محدودة الدخل على تحمّل تكاليف العودة المدرسية و التخفيف من الانعكاسات السلبية لأزمة كوفيد 19 على الأطفال، و قد تولى توقيعها كل مـن محمـد الطرابلسي وزير الشــؤون الاجتماعية و ماريلانا فيفياني (Marilena Viviani) ممثلة منظمة اليونيسيف بتونس.

و أكد الوزير بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية و منظمة اليونيسيف خاصة في دعم الأطفال أبناء العائلات المعوزة و محدودة الدخل، مبيّنا أن هذا المشروع ينسجم مع مشروع الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة على كافة المواطنين و خاصة الأطفال.

و أبرز الوزير أن حماية الطفولة في تونس يكفله الدستور و تضمنه المواثيق و الاتفاقيات الدولية، مبينا أنه سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص منحة لفائدة حوالي 320 ألف طفل من أبناء العائلات المعوزة و محدودة الدخل (منهم 40 ألف طفل سنّهم بين صفر و 05 سنوات سينتفعون بمنحة قدرها 30 د لمدّة 08 أشهر و 280 ألف تلميذ سينتفعون بمنحة قدرها 50د بمناسبة العودة المدرسية 2020/2021) على أن يتم تقييم هذا المشروع و العمل على الاستئناس به خلال السنة القادمة، مبرزا أنه بمثابة الميثاق بين الدولة و الأسرة للحد من عدم الالتحاق و الانقطاع المدرسي.

وجدّد الوزير، استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة تعزيز علاقات التعاون و الشراكة مع منظمة اليونيسيف، متوجها بالشكر للمنظمة على دعمها المتواصل لمشاريع الوزارة خاصة في مجال الطفولة و للشريك الألماني « البنك الألماني للتنمية (KFW) » على تمويل هذا المشروع.

و من جهتها، بيّنت ماريلانا فيفياني (Marilena Viviani) ممثلة منظمة اليونيسيف بتونس أن هذا المشروع يندرج صلب عمل المنظمة و المتمثل أساسا في مرافقة أبناء العائلات المعوزة و محدودة الدخل لمواصلة تعليمهم في أحسن الظروف خاصة في ظل جائحة كورونا، مثمنة التجربة التونسية في الإحاطة و العناية بالأطفال من خلال رصدها لمساعدات نقدية خلال العودة المدرسية و فتحها لآفاق التعاون مع كل الأطراف العاملة في المجال.

و للإشارة فإن هذا المشروع الممول من البنك الألماني للتنمية (KFW) بهبة تقدّر بـ 12 مليون أورو، سيتم تنفيذه في إطار التعاون و الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و منظمة اليونيسيف.

و حضر حفل التوقيع كل من رئيس الديوان و رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي و عدد من إطارات وزارتي الشؤون الاجتماعية و الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج و ممثلين عن مكتب منظمة اليونيسيف بتونس.

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