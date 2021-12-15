توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس والجزائر

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، بمعية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على مراسم توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

و شملت الاتفاقيات مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

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