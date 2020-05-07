توقيف سيارتي تهريب خارج المنطقة الحدودية العازلة و6 أشخاص

اخر تحديث : 07/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المنطقة العازلة: تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين على متن سيارات مجهزة بأسلحة رشاشة

تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة أمس الأربعاء 6 ماي 2020، بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية من توقيف سيارتي تهريب كانتا تتنقلان خارج المنطقة الحدودية العازلة وبتفتيشهما تم العثور على أكثر من 27 ألف علبة سجائر و840 كغ من مادة المعسّل بقيمة جملية تفوق 370 ألف دينار، كما تم توقيف 6 أشخاص كانوا على متنهما.

وقد تم تسليم الأشخاص والمحجوز إلى مركز الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.


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