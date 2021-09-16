توقيف عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تقرر توقيف العمل بالمنشور عدد 201 والصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 المتعلق بترتيب الاولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي ولواج ونقل ريفي).

وبينت الوزارة بأن المنشور المذكور سلفا ألغى وعوّض المنشور عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.

ودعت الوزارة في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق لقانون 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقترحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.

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