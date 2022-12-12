توقيف مهرب بحوزته 113 ألف قرص مخدر بالحدود الجنوبيّة

تمكّنت الوحدات العسكرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبيّة، اليوم الإثنين، من توقيف مهرب بحوزته حوالي 113 ألف قرص مخدر كان يعتزم ترويجها داخل التراب التونسي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أن النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهدت بالموضوع وأذنت بإيقاف المهرب ووضعه على ذمة الأبحاث، وتسليم البضاعة المحجوزة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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