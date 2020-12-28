تونس..أكثر من 31 ألف حالة ما تزال حاملة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، أن عدد الحالات التي ما تزال حاملة لفيروس كورونا المستجد في تونس بلغت 31385 حالة.

وقد بلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ، 100207 شخصا، من بين 131592 حالة حاملة للفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بتاريخ 26 ديسمبر 2020، تسجيل 40 حالة وفاة و 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5180 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1518 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات، في القطاعين الخاص والعام، ويقيم حاليا 324 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 106 مصابا إلى التنفس الاصطناعي، في القطاعين العمومي والخاص.

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