تونس الأولى افريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الثلاثاء، أن تونس تصدرت لأول مرة، المرتبة الأولى افريقيا من ضمن 52 بلدا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى آخر تقرير أصدره المركز الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2020.

وأفاد التقرير، أن نسبة إنجاز تونس في مجال أهداف التنمية المستدامة قد بلغت 67.1 بالمائة متقدمة على جزر الموريس 66.8 بالمائة، والمغرب، 66.3 بالمائة، والجزائر 65.9 بالمائة، ومعدل في حدود 53.8 بالمائة لباقي البلدان الإفريقية، مسجلة بذلك تقدما بالمقارنة مع ترتيبها في التقرير السابق لسنة 2019 الّذي احتلت فيه المرتبة الثانية قاريا.

وقد انخرطت تونس منذ سنة 2015 في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق 2030 الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والرامي إلى تحقيق 17 هدفا يهم كافة المجالات منها الفقر والصحة والمساواة بين الجنسين ونوعية التعليم والعمل اللائق والبيئة وغيرها من الأهداف ذات العلاقة بتحسين ظروف عيش السكان في العالم.

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