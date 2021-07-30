تونس الأولى عالميا في مستوى انتشار السلالة الهندية «دلتا»

أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الجمعة، أن نسبة انتشار السلالة المتحورة الهندية « دلتا » بلغت 90 بالمائة من مجموع الاصابات بفيروس كورونا في تونس بما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا في مستوى انتشار هذا المتحور.

وقال دغفوس إنّ نسبة انتشار المتحور الهندي « دلتا » في تونس تجاوز نطاق انتشارها في الهند حيث ظهر لأول مرة، مشيرا الى أن احتواء مخاطر هذه السلالة سريعة الانتشار يتطلب الالتزام بقواعد التوقي والتسريع في انجاز حملة التطعيم المضاد لكورونا.

يشار إلى ان المتحور « دلتا »، الذي ظهر في جوان الماضي في تونس، أصبح يكتسح بقية السلالات المتحورة الاخرى، على غرار السلالة البريطانية « ألفا » التي كانت قبل ظهور المتحور الهندي الاكثر هيمنة وانتشارا في تونس، وفق ما صرح به سابقا عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستاذ في علم الفيروسات محجوب العوني.

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