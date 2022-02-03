تونس الكبرى: الكشف عن شبكة مختصة في تزوير جوازات التلقيح ضد كورونا

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الكشف عن شبكة مختصّة في تزوير وافتعال جوازات تلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وبمزيد تعميق التّحرّيات، تبيّن أنّ الشّبكة المذكورة تنشط بولايات تونس الكبرى وتضمّ عناصر تكفيريّة رافضة لإجراءات التّلقيح نظرا لعدم اعترافها بإجراءات النّظام المدني.

قد تمّت إحالة عناصرها على أنظار النّيابة العموميّة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقتيْ إيداع بالسّجن، فيما تزال الأبحاث متواصلة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

كلمات البحث :تونس الكبرى;جوازات التلقيح;كورونا