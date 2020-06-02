تونس تؤمّن عودة أكثر من 24 ألف مواطن من مختلف بقاع العالم

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه منذ دخول تونس في مرحلة متقدّمة من التوقي من انتشار جائحة كورونا العالمية، وما رافقها من إجراءات سيادية مشدّدة تمثّلت في غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية، سعت الدولة التونسية وبحرص سياسي في أعلى مستوى، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى تكثيف الاحاطة بالجالية التونسية المقيمة في الخارج ومضاعفة الجهود لتأمين عودة آلاف التونسيين العالقين من غير المقيمين ومن الطلبة ومن المقيمين الذين فقدوا مورد رزقهم وانتهت عقود تشغيلهم في عديد دول العالم.

وأكدت الخارجية أن بلادنا تعدّ من الدول القليلة التي اولت ملف الاجلاء مكانة متقدّمة في سلم اولوياتها من منطلق حرصها على الدفاع عن حقوق كافة التونسيين وكرامتهم في الداخل والخارج دون استثناء، ورغم تعقيدات عمليات الإجلاء وما رافقها من اكراهات لوجستية ثقيلة وكلفة مالية كبيرة، اضافة إلى صعوبة تحقيق معادلة تأمين عودة العالقين من ناحية والحفاظ على أمن تونس الصحي من ناحية أخرى في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها كل بلدان العالم، نجحت تونس منذ 21 مارس الماضي إلى حدود يوم 29 ماي 2020، في تنظيم 274 رحلة اجلاء وتأمين عودة 24.812 مواطنا- (17.802) جوا و(7.010) برا – تمّ ايوائهم في فضاءات مهيئة وخاصة بالحجر الصحي على نفقة الدولة.

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