تونس تبعث أول مجلس مستقل للصحافة.. وفيما يلي تركيبته

أُعلن خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، عن تركيبة مجلس الصحافة.

ويتكون المجلس من:

اعتدال المجبري : رئيس مجلس الصحافة

محمد العروسي بن صالح: نائب رئيس

الأعضاء:

- منوبي المروكي

- فريدة مبروكي

- علي البقلوطي

- الصادق الحمامي

- شادية خذير

-روضة الغربي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

- القاضية انوار المنصري

ومجلس الصحافة التونسي هو هيئة خاصة مستقلة غير ربحية تعمل على إرساء التعديل الذاتي لوسائل الإعلام وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة.

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