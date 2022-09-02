تونس تتحصل على الجائزة الأولى للبطولة الدولية للاختراع والبحث العلمي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الخميس، بأحد نزل العاصمة على افتتاح الصالون الدولي للاختراع والبحث والتجديد « Tunisia Ticad Innovation 2022″ الذي يقام على هامش احتضان بلادنا لندوة طوكيو الدولية « تيكاد 8″.

وتحصلت تونس على الجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي، المنتظمة في إطار تظاهرة « تيكاد للتجديد 2022″ وعلى هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا « تيكاد8″.

ومنحت رئيسة الحكومة نجلاء بودن الجائزة الأولى في فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها مستحضر صيدلاني قوي مضاد للنزيف.

وأحرز على الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيص لاستمال العين، وفريق من الكويت لاختراعه تجهيزات فضائية تعتمد على تقنية إنترنات الأشياء.

وفي فئة “الباحث”، مُنحت الجائزة الأولى لفريق تونسي مكون من خمسة أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الأمراض الدقيقة، وتحصلت الأردن على الجائزة الثانية والثالثة من نفس الفئة.

وفيما يتعلق بالدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للاختراعات، مُنحت جوائز لمعهد باستور بتونس (المرتبة الأولى) ، ومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية.

كما تم منح جوائز للمخترعين المستقلين، وكانت الجائزة الأولى من نصيب الفائز الذي اخترع نظامًا رقميًا للإنذار الصوتي في الطرقات من خلال استعمال إشارات الطريق الرقمية بالأشعة تحت الحمراء.

وتجولت رئيسة الحكومة في مختلف أجنحة المعرض واطلعت على عدد من المشاريع وتحدثت الى عدد من العارضين واستمعت الى مشاغلهم، كما اطلعت على فعاليات الاكاتون Hack Africa Automotive حيث زارت الفرق التي هي بصدد اعداد المشاريع، وزارت عددا من الشركات الناشئة والمجددة في القطاعات والمجالات الواعدة القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعي السيارات ومكونات الطائرات.

كما توقفت عند عدد من أجنحة الهياكل الداعمة للتجديد والبحث والتنمية كما تم بالمناسبة تقديم دليل المؤسسات التونسية الناشئة (Startups).

من جهة أخرى، أشرفت رئيسة الحكومة على موكب توزيع جوائز البطولة العالمية الأولى للاختراع والبحث العلمي وكذلك جوائز النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية للاختراعات.

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