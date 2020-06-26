تونس تتحصل على علامة «السفر الآمن» كبلد جاهز صحيا لاستقبال الوافدين

أعلن، اليوم الجمعة، المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في بلاغ رسمي عن تصنيف تونس كبلد آمن وجاهز على المستوى الصحي « Safe Travels » لاستقبال الوافدين والسياح بكل أمان.

ويأتي هذا التصنيف بفضل ما حققته بلادنا من نجاح على المستوى الصحي في مقاومة وباء كورونا وكذلك بفضل الإستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية للترويج لهذا النجاح وكذلك للبروتوكول الصحي في القطاع السياحي وكذلك بفضل التعاون القائم بين الديوان الوطني التونسي للسياحة وبرنامج « Tunisia JOBS » التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » حيث ساهم هذا التعاون في الترويج لهذا النجاح وكذلك للبروتوكول الصحي في القطاع السياحي على صعيد عالمي.

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