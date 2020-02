تونس تتحصل على 26 ميدالية في مسابقة لوس أنجلس الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز

تحصلت تونس على 26 ميدالية في مسابقة لوس أنجلس الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز في دورتها الحادية والعشرين لسنة 2020، من بينها جائزة الأفضل في العرض Best of Show وجائزتين للأفضل في الفئة (سعر أفضل زيت زيتون بكر ممتاز بين المتنافسين للبلد نفسه) » Best of Class » و08 ميداليات ذهبيّة و11 ميدالية فضية و04 ميداليات برنزية.

وتوزّعت الميداليات كالتالي:

جائزة الأفضل في العرض » Best of Show »

Olivko، شملالي (أخضر فاتح)

جائزة الأفضل في الفئة ” Best of Class“

Olivko، شملالي (أخضر فاتح)

Olivko، شملالي ( أخضر غامق)

الذّهبيّة

Olivko، شملالي (أخضر فاتح)

Olivko، شملالي ( أخصر غامق)

La Perla، شملالي (أخضر فاتح)

Parcelle 26 ، أربكينا (أخضر متوسط) – زغوان

Triomphe Thuccbor، شتوي ( أخضر غامق)- باجة

السلسلة الذهبية Gold Series

Parcelle 26 ، أربكينة (أخضر متوسط) – زغوان

Parcelle 26 ، خليط زيت زيتون (أخضر متوسط) – زغوان

Parcelle 26 ، أربكينة (délicate) – زغوان

الفضية

Ajroudi ، ساحلي (أخضر فاتح) -الحمامات

Ajroudi ، خليط زيت زيتون (أخضر متوسط) -الحمامات

Ajroudi ، شتوي (أخضر متوسط)-الحمامات

le soleil de carthage، شملالي (أخضر فاتح) – الناظور

Oleastre، ساحلي بيولوجي (أخضر متوسط )

Oleiva ، شتوي premium (أخضر متوسط)

Oriviera ، شتوي بيولوجي- الناظور

Parcelle 26 ، خليط زيت الزيتون (أخضر متوسط) – زغوان

السلسلة الفضية

Oleastra، ساحلي بيولوجي (أخضر متوسط)

Oleastra، شتوي بيولوجي(أخضر غامق)

Oleastra، خليط زيت زيتون بيولوجي (أخضر متوسط)

البرنزيّة

Oleastra، شتوي بيولوجي (أخضر غامق)

Oleastra، خليط زيت زيتون بيولوجي (أخضر متوسط)

Parcelle 26 ، أربكينا (أخضر فاتح )- زغوان

البرنزيّة – olive branch

Le Soleil de Carthage ، شملالي (أخضر فاتح)

وللتذكير تعد مسابقة لوس أنجلس الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، أهم مسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تضمّنت هذه التظاهرة حصص تذوق ومنتديات إلى جانب المسابقات.

