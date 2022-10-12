تونس تتحصّل على شهادة دولية في مجال أمن الطيران المدني

تحصّلت تونس خلال مشاركتها في الدورة الـ41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، ولأوّل مرّة، على شهادة في أمن الطيران من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تقديرا للتقدّم المحرز في إرساء منظومة رقابة على أمن الطيران وتعزيز التطبيق الفعلي للقواعد القياسيّة المدرجة بالملحق السابع عشر المتعلّق بأمن الطيران المدني و الذي تعتبر قواعده ملزمة لجميع الدول المتعاقدة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

ويأتي هذ التكريم الدولي تقديرا للمجهود الذي تقوم به تونس على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز منظومة أمن الطيران ومساهمتها في وضع برامج وسياسة تعاون تشمل كافّة المتدخّلين في المجال وفقا للتوجّهات الرامية إلى الرفع من القدرات والكفاءات لدى مختلف الهياكل المتدخّلة وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين جميع مكوّنات المنظومة الوطنيّة لأمن الطيران.

وشاركت تونس في اجتماعات الدورة 41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي « الإيكاو » المنعقدة في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، وذلك بصفة حضورية والتي تمّ تنظيمها بعد انحسار جائحة كورونا والبدء بتعافي الدول تحت شعار « إعادة ربط أنحاء العالم « ، وقد حضر عن الجانب التونسي وفد رفيع ممثل للإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل إضافة إلى ممثّلين عن الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة و العديد من المنظمات الدولية التي تنشط في قطاع الطيران المدني.

وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية مناقشة الوضع الحالي لسياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى استعراض برنامج عمل المنظمة الكامل في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والتعاون الفني، والتي تمّ على إثرها عرض نتائج أعمال الجمعية العمومية على الهيئات الأخرى التابعة للإيكاو والدول الأعضاء فيها من أجل توجيه أعمالهم المستقبلية، على النحو المحدد في المادة 49 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

وذكّرت وزارة النقل أنها تمكنت خلال سنة 2016 من تحقيق نسبة تجاوزت 82% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلّق بأمن الطيران المدني وذلك على إثر مهمّة التدقيق الأمني الشامل لمعايير أمن الطيران الذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو بتونس وهي نسبة تمّ العمل على تعزيزها على امتداد السنوات الفارطة وفق برنامج يهدف إلى تحقيق نسبة تطابق أعلى مع معايير أمن الطيران.

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