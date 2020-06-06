تونس تتحصّل على قرض بـ98 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني أمس الجمعة، عن منحه تونس، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، قرضا يعادل 98 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي.

وكشف الصندوق بأن اتفاقية القرض أبرمت يوم الجمعة الموافق 29 ماي 2020، من طرف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.

وأشار الصندوق إلى أنه تقدم مؤخرا، بقرض تلقائي لتونس بمبلغ ناهز 59 مليون دولار أمريكي، بموجب اتفاق وقع تاريخ 20 ماي 2020، على ان يتم السحب بتاريخ 3 جوان 2020، بهدف دعم الوضع المالي للدولة وتلبية الاحتياجات الطارئة.

كلمات البحث :تونس;صندوق النقد العربي;قرض