تونس تتسلم أكثر من 152 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا من هولندا

تسلمت تونس مؤخرا، بمطار تونس قرطاج الدولي، 152.640 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس هبة من المملكة الهولندية، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، في البلاغ نفسه، أن هذه اللقاحات المتحصل عليها تحمي ضد الطفرة الأولى لفيروس كورونا والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون « بي أ.4″ و « بي أ.5″، لافتة الى أن التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمقاومة انشار الفيروس .

وأضافت أن تونس تمكنت من استكمال التلاقيح لحوالي 6.3 مليون تونسي أي ما يمثل 56 بالمائة من مجموع السكان، مشيرة الى أن تونس تحصلت في اطار مبادرة كوفاكس على نحو 6.6 مليون جرعة منذ مارس 2020.

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