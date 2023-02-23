تونس تتسلم تجهيزات طبّية متطوّرة هبة من مجلس وزراء الصحة العرب

أشرف وزير الصحة علي المرابط صباح اليوم الخميس 23 فيفري 2023، بمطار تونس قرطاج الدّولي رفقة محمد صالح بن عيسى الأمين العام المساعد لرئيس مركز جامعة الدّول العربيّة بتونس على موكب تسلّم هبة من مجلس وزراء الصحة العرب.

وتتمثّل هذه الهبة في تجهيزات طبّية متطوّرة منحت لتونس تنفيذا للقرارات الصّادرة عن الدّورة 56 لمجلس وزراء الصحّة العرب لسنة 2022 لتعزيز التّعاون العربي ودعم الرعاية الصحّية في مختلف البلدان العربيّة وخاصّة للاستجابة للطوارئ الصحّية التّي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وثمّن وزير الصحّة دور جامعة الدول العربيّة ومجلس وزراء الصحة العرب لمساعدة الأنظمة الصحّية بالدّول الأعضاء على تحقيق التّغطية الصحّية وتقديم خدمات علاجيّة متطوّرة وذات جودة عالية لكافّة المواطنين والعمل على تبادل الخبرات والتّجارب في مختلف المجالات والإختصاصات الطبية والصحّية.

وأكّد محمد صالح بن عيسى الأمين العام المساعد لرئيس مركز جامعة الدّول العربيّة بتونس حرص المنظمّة العربيّة على الإرتقاء بمستوى التّعاون العربي- العربي في مجال الصحة وضمان متطلّبات الحقّ في الصحة في بلدان المنطقة.

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