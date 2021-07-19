تونس تتسلم حاويتين محملتين بمعدات طبية ممنوحة من إيطاليا

تسلّمت تونس، ظهر اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بميناء رادس، حاويتين محملتين بمعدات ومستلزمات طبية ممنوحة من قبل الجمهورية الإيطالية في إطار مواصلة دعمها لجهود بلادنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقد حضر مراسم تسلّم هذه المعدّات كلّ من عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ;لورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.

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