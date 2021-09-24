تونس تتسلم 3 حاويات من الكمامات الطبية كدعم من ألمانيا

اخر تحديث : 24/09/2021

تونس تتسلم 3 حاويات من الكمامات الطبية كدعم من ألمانيا
تسلمت اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، وزارة الصحة ثلاث حاويات من الكمامات الطبية كدعم من الجمهورية الفيدرالية الألمانية لتونس في إطار مساندتها في مجابهة فيروس كوفيد-19 ، وقد تكفل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس باجراءات نقلها وتسليمها.
وقد تم تسلّم الهيبة بحضور المكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط وسفير ألمانيا
Peter prugel وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس .ves Souteyrand
وثمنت تونس بالمناسبة مجهودات ألمانيا وحرصها الدائم على دعم تونس ومعاضدتها في مجابهة فيروس كورونا واستجابتها لنداء رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.


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