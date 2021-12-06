تونس تتسلّم أكثر من 300 ألف جرعة لقاح من الولايات المتحدة

تسلّمت تونس، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 301.860 جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة « كوفاكس ».
وتمّ تسلّم هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، و Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، و Marilena Viviani، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، وجمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.
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