تونس تتسلّم دفعة تكميلية من التجهيزات الطبية من بلجيكا

تمّ اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، تسلّم دفعة تكميلية من التجهيزات الطبية التي منحتها مملكة بلجيكا لفائدة الجمهورية التونسية في إطار معاضدة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وجددت رئاسة الجمهورية الإعراب عن شكرها وامتنانها لمملكة بلجيكا على حرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس تعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

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