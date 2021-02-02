تونس تتسلّم دفعة جديدة من مساعدات طبية متطورة تبرّع بها طبيب تونسي مقيم بسويسرا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الجديدة من المساعدات الطبية المتطورة إلى المستودع المركزي للوزارة والتي تعهّد الطبيب التونسي المقيم بسويسرا الدكتور ناجح فرح بتقديمها لفائدة عدد من المستشفيات العمومية في إطار دعم جهود وزارة الصحة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وتعدّ هذه المبادرة التضامنية الثالثة من نوعها لهذا الطبيب التونسي منذ بداية الجائحة وهي تتمثل في عدد من الحاويات تشتمل على أسرة إنعاش وأكسجين بالإضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية لإستغلالها في الإحاطة والتكفل بالمرضى وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

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