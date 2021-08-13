تونس تتسلّم دفعة جديدة من المساعدات من اسبانيا

تلقت تونس، اليوم الجمعة 13 أوت 2021، دفعة جديدة من المساعدات الممنوحة من مملكة اسبانيا تتمثل في مكثفات أكسجين ووحدات تقصي فيروس كورونا ومستلزمات طبية أخرى.

وقد تم تسلم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وGuillermo ARDIZONE GARCIA، سفير مملكة اسبانيا بتونس.

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