تونس تتسلّم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية من إيطاليا

اخر تحديث : 27/07/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس تتسلّم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية من إيطاليا

تسلّمت تونس، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، دفعة جديدة من المستلزمات الطبية التي منحتها الجمهورية الإيطالية إلى تونس لمعاضدة الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.
وقد تمّ تسلّم هذه المستلزمات بحضور الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.


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