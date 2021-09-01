تونس تتسلّم دفعة جديدة من المعدّات الطبية ومكثّفات الأكسجين من السعودية

تلقّت تونس، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، دفعة جديدة من المعدّات الطبية ومكثّفات الأكسجين التي منحتها المملكة العربية السعودية لبلادنا في إطار مواصلة دعم جهودها في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وتم تسلّم هذه المعدات ومكثّفات الأكسجين بحضور الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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