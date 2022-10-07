تونس تتسلّم دفعة جديدة من لقاحات كورونا من أمريكا

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الخميس، 100.620 جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى تونس كجزء من آلية COVAX مما رفع إجمالي اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة لتونس إلى 3 ملايين جرعة منذ تفشي جائحة كوفيد-19. .

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل جنبًا إلى جنب مع التونسيين لإنقاذ الأرواح والتغلب على الآثار الاقتصادية للجائحة.

وقد حضر حفل التسليم القائمة بالأعمال ناتاشا فراشيسكي والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليرماني وممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) سيلفيا شياروتشي.

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