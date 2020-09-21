تونس تتسلّم شحنة اختبارات سريعة للكشف عن كورونا في شكل هبة من كوريا الجنوبية

أقيم ظهر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، بمطار تونس قرطاج الدّولي حفل إستلام شحنة لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا، (27300 إختبار سريع)، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، منحتها وزارة الشّؤون الخارجيّة الكوريّة للحكومة التّونسيّة كهبة في إطار التّعاون بين البلدين.

وحضر الحفل من الجانب الكوري، « CKO koo-Rae »، سفير جمهوريّة كوريا بتونس، ومن الجانب التّونسي، رياض الصّيد، المدير العامّ لأمريكا وآسيا بوزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، والأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عامّ الصّحة العسكريّة بوزارة الدّفاع الوطني.

وقد عبّر المدير العام لأمريكا وآسيا عن شكره للحكومة الكوريّة للدّعم الذي تقدّمه للحكومة التّونسيّة، لاسيّما في المجال الصّحّي، وعن عراقة العلاقات التّاريخيّة المثمرة بين البلدين خاصّة في السّنوات الأخيرة.

ومن جهته، أكّد السّفير على عزمه على مزيد تعزيز التّعاون بين البلدين، لاسيّما في المجال الصّحّي، وأنّ هذه الهبة تأتي في سياق تعزيز قدرات السّلطات التّونسيّة على مقاومة وتطويق جائحة كورونا.

كما كان حفل الإستلام فرصة تبادل خلالها الجانبان آفاق التّعاون في عديد المجالات لاسيّما في المجال الصّحي.

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