تونس تتسلّم مستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة من إيطاليا

تسلمت تونس، صباح اليوم السبت 24 جويلية 2021، معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، وذلك بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.

ويندرج هذا الدعم في إطار مبادرات التونسيين بالخارج بالوقوف إلى جانب وطنهم والذين آثروا على أنفسهم لتوفير ما يمكن من تجهيزات ومعدات هامة في هذا الظرف الصحي الصعب في مدّ تضامني قيّم سيذكره التاريخ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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