تونس تتسلّم معدات طبية إقتنتها منظمة الصحة العالمية

إستقبل المدير العام للصحة فيصل بن صالح اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، كلا من Yves Souteyrand، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس و Angèle SAMURA، القائمة بالأعمال بسفارة المملكة الهولندية بتونس وذلك في إطار إستلام جزء من المعدات الطبية التي إقتنتها منظمة الصحة العالمية بتمويل من سفارة هولندا بتونس وذلك في اطار دعم جهود بلادنا في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وتطرق الجانبان بالمناسبة إلى العديد من المسائل التي تتعلق بمساعي تونس لتوفير التلاقيح لفيروس كورونا على المستوى الوطني إلى جانب الحرص على إنجاح الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

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