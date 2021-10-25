تونس تتسلّم معدات وتجهيزات طبية من بولونيا

تمّ اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي، تسلّم معدات وتجهيزات طبية منحتها بولونيا لفائدة بلادنا في إطار دعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتم تسلّم هذه المعدات والتجهيزات بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، Lidia Milka- Wieczorkiewicz سفيرة بولونيا بتونس.

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