تونس تتسلّم معدّات طبّية من اليابان لمكافحة كوفيد-19

انتظم اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، موكب بإشراف وزير الصحّة علي المرابط وسفير اليابان بتونس Shinsuke Shimizu وممثّلة برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية بتونس Celine Myoroud تمّ خلاله التّوقيع على اتّفاق تسليم معدّات طبّية لمكافحة كوفيد-19 لفائدة وزارة الصحّة.

وتندرج هذه الهبة في إطار معاضدة مجهودات تونس لتنظيم فعاليات مؤتمر طوكيو الدّولي الثّامن للتّنمية في إفريقيا « تيكاد 8″ الذّي ستحتضنه بلادنا يومي 27 و28 أوت 2022.

وثمّن وزير الصحّة المساهمة الفاعلة لليابان وبرنامج الأمم المتّحدة للتنّمية لإنجاح قمّة « تيكاد 8″ التّي ستمّكن من الإرتقاء بمستوى الشراكة الإفريقيّة-اليابانيّة في عديد المجالات لا سيّما في المجال الصحّي ومؤكّدا بالمناسبة حرص وزراة الصحّة على تأمين أفضل الظروف لإستقبال وفود المشاركين في هذا الحدث الدّولي الهام.

من جهتهما، عبّرا سفير اليابان بتونس وممثّلة برنامج الأمم المتحّدة للتّنمية بتونس عن استعدادهما الدّائم لتطوير التّعاون والشّراكة مع تونس في مختلف برامجها الإنمائيّة.

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