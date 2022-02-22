تونس تتسلّم مليون و500 ألف جرعة تلقيح كورونا من الصين

تسلمت تونس، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بمطار تونس قرطاج الدولي، مليون وخمسمائة ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 منحتها جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وتم تسلم هذه الجرعات من التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وZHANG Jianguo ، سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونس.

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