تونس تتسلّم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين

حلّت، مساء اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بـــ 310 أسطوانة تحتوي على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساهمتها في دعم جهود بلادنا لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.

وسيتولّى الجيش الوطني توزيع هذه الأسطوانات من الأكسجين فورا على عدّة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتتوجّه رئاسة الجمهورية بخالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المدّ التضامني الهام في الظرف الصحي الصعب الذي تمرّ تونس، وتؤكّد على أن هذه المبادرة تعكس، مرّة أخرى، مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وقد تم تسلّم هذه الكميات من الأوكسجين بحضور نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ودونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

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