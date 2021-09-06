تونس تتسلّم من فرنسا 90 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا

تسلّمت تونس 90 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 منحتها الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار مبادرة « كوفاكس ».

وتم تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح، ظهر اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، بحضور علي المرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية وأندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، وماريلينا فيفيانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس.

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