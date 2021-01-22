تونس تتسلّم هبة أمريكية من المستلزمات الطبية

انتظم اليوم الجمعة، موكب تمّ خلاله تسليم هبة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارة الصحة تشتمل على كميات هامة من مستلزمات الحماية الفردية لفائدة مهنيي الصحة مخصصة لكل من المستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى المحلي برمادة.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذه الهبة تعدّ القسط الأخير من إجمالي المساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19 منذ مارس 2020 والتي فاقت قيمتها 36 مليون دولار.

وقد التقى وزير الصحة فوزي مهدي اليوم، بالقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكيّة بتونس ڨريڨوري لوجيرفو، حيث تباحثا سبل دفع التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد الجانبان على الحرص المتواصل للتسريع بتزويد تونس بلقاح كوفيد-19 في أفضل الآجال ودعم مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

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