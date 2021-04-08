هبة أمريكيّة لتونس تتمثّل في منشأتين متحرّكتين للعزل تتّسع لـ30 سرير أكسيجين

انتظم صباح اليوم الخميس 8 أفريل 2021، بالمستشفى الجامعي ‘المنجي سليم » بالمرسى موكب تسلّم هبة أمريكيّة تتمثّل في منشأتين متحرّكتين (Tentes d’isolement à pression négative) للعزل تتّسع لـ30 سرير أكسيجين لفائدة هذه المؤسّسة الاستشفائيّة.

وأشرف على مراسم هذا الحفل وزير الصحّة فوزي مهدي بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Donald Blome الذّي عبّر عن استعداد بلاده الدّائم لدعم جهود الحكومة التّونسيّة في مجابهة جائحة كوفيد 19.

وأوضح وزير الصحّة خلال نقطة إعلاميّة أقيمت بالمناسبة، أنّ الدّولة عازمة على مواصلة الرّفع من الطاقة الاستشفائيّة للإحاطة بالمصابين بهذا الفيروس وذلك في سائر أنحاء البلاد، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحّية الوقائيّة والإقبال على التّسجيل في منظومة Evax للاستفادة من التّلقيح المضادّ لكوفيد 19.

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