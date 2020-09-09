تونس تتسلّم هبة طبية أمريكيّة لفائدة الصحّة العسكريّة

تولى ظهر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال Stephen J.Townsend (AFRICOM) تسليم مستلزمات طبّية إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية في إطار المساعدة على مكافحة فيروس كورونا بحضور سفير الولايات المتّحدة بتونس « دونالد بلوم » ومدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.

وتتكوّن هذه المساعدات من أقنعة واقية ونظارات واقية وكميات من الألبسة الطبيّة العازلة وقفازات وبعض الآلات الطبية التي تستخدم في عمليّات الإنعاش وآلات قيس الحرارة عن بعد ومواد تعقيم وأجهزة للتحليل سترفّع من طاقة المستشفى العسكري بتونس لاستخراج نتائج التحاليل المخبرية لفيروس كورونا 19، بصفة دقيقة وفي وقت قياسي.

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