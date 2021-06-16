تونس تتسلّم هبة يابانية جديدة لدعم سلسلة التبريد المتعلقة بتلاقيح كورونا

انتظم صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، بمقرّ وزارة الصحة حفل تسليم شحنة من المعدات المتطورة لدعم سلسلة التبريد المتعلقة بالمحافظة على جودة وسلامة عملية مسك وتوزيع تلاقيح كوفيد-19 تقدّمت بها اليابان إلى تونس في شكل هبة عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وهي دفعة جديدة من المساعدات اليابانية الثالثة من نوعها التي تتوفر لفائدة المنظومة الصحية الوطنية منذ إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

ولدى إشرافه على هذا الموكب رفقة سفير اليابان بتونس Shinsuke Shimizu و Marilena Viviani ممثلة الـUNICEF بتونس، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تلقاه المنظومة الصحية الوطنية لدى المنظمات الأممية المعنية ولدى الدول الصديقة والشقيقة متوجها بالتحية للجهود التي تبذلها اليابان للوقوف إلى جانب تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19.

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