تونس تتسلّم وحدات للاختبارات السريعة للكشف عن Covid-19 من كوريا الجنوبيّة

انتظم اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، بمطار تونس قرطاج موكب تسلّم الوحدات المتنقّلة لإجراء الاختبارات السّريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ التي منحتها الوكالة الكوريّة للتّعاون الدّولي للدّولة التونسيّة.

وقد أشرف على مراسم استلام هذه الدّفعة الجديدة من المساعدات وزير الصحّة فوزي مهدي وسفير جمهوريّة كوريا الجنوبيّة Cho-Koo-Rae.

وقد عبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياح تونس لمستوى التّعاون الصحّي القائم مع جمهوريّة كوريا الجنوبيّة والذي تعزّز بالخصوص خلال جائحة كوفيد 19.

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