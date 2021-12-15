تونس تتسلّم 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا ومكثفات أكسيجين من المجر

تسلمت تونس، صباح اليوم الأربعاء، بمطار تونس قرطاج، مساعدات طبية من المجر تمثلت في 150 ألف جرعة من لقاح « أسترازينيكا » المضاد لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن العديد من مكثفات الأكسيجين وتجهيزات الوقاية الطبية وذلك لمعاضدة جهود تونس في مجابهة كوفيد-19.

وقد تسلّم هذه المساعدات الطبية بمطار تونس قرطاج كل من وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى والمستشار الأول لرئيس الجمهورية عبد الرؤوف عطاء الله والمدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني.

وتأتي هذه المساعدات في إطار زيارة رسمية يؤديها وزير خارجة المجر بيتر سيجارتو إلى تونس.

وقال وزير خارجية المجر في تصريح إعلامي إن هذه المساعدات تتنزل في إطار مساعدة تونس على مكافحة جائحة كورونا التي تسببت في تحديات كبيرة لدول العالم.

من جهته، بين المستشار الأول برئاسة الجمهورية التونسية عبد الرؤوف عطاء الله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه المساعدات تعد الأولى من نوعها التي قدمتها دولة المجر إلى تونس منذ ظهور الجائحة الصحية في تونس.

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