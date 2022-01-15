تونس تتسلّم 160 طنا من الأكسجين السائل من السعودية

تسلمت تونس، يوم أمس الجمعة 14 جانفي 2022 بميناء رادس، 160 طنا من الأكسجين السائل في إطار الجسر الجوي الذي خصصته المملكة العربية السعودية لمعاضدة جهود بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وحضر موكب التسلم علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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