تونس تتسلّم 168 ألف جرعة تلقيح كورونا من الولايات المتحدة

تسلّمت تونس، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، دفعة جديدة من التلاقيح ضد فيروس كورونا بلغ مجموعها 168 ألف جرعة ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة كوفاكس.

وتم تسلم هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، ودونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

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