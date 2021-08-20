تونس تتسلّم 20 ألف جرعة من لقاح كورونا من صربيا

تسلّمت تونس اليوم الجمعة 20 أوت 2021، 20 ألف جرعة من اللقاح ضدّ فيروس كوفيد-19 منحتها جمهورية صربيا لبلادنا لدعم جهودها في مواجهة تفشي هذه الجائحة.

وقد تم تسلّم هذه اللقاحات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وبوزيدار جوفانوفيتش، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية صربيا بتونس.

هذا، وسيتواصل الجسر الجوي مع العديد من البلدان لتوفير العدد الضروري من التلاقيح لفائدة جميع التونسيين.

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